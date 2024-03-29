Dolandırıcıların yerel seçim oyunu! “Sandığınız değişti” mesajıyla kandırıyorlar

Dolandırıcıların şimdiki hedefi oy kullanacak vatandaşlar. Vatandaşlara gönderdikleri mail ve SMS ile link atıyorlar. Eğer o linki tıkladıysanız bütün veriler ele geçiriliyor. Peki dolandırıcılara karşı nasıl tedbir alınmalı? A Haber uzmanına sordu. İşte tüm cevaplar…