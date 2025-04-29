Doğum yardımına 300 bine yakın aile başvurdu! En çok başvuru İstanbul’dan

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, doğum yardımına başvurularla ilgili rakamları paylaştı. Buna göre, doğum desteği için 287 bin 518 başvuru yapıldı. En çok başvuru yüzde 41 oranıyla birinci çocuk için alındı. Başvuruların en fazla olduğu il ise İstanbul oldu.

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