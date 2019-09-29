29 Eylül 2019, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

BİZE ULAŞIN
Bir sonraki videoyu oynat
29.09.2019

Doğu Perinçek'ten CHP'ye sert tepki: CHP, PKK'nın reklamını yapıyor

CHP’nin dün düzenlediği Suriye konferansına siyasetten çok sert tepkiler gelmeye devam ediyor. CHP tarafından düzenlenen Uluslararası Suriye Konferansı'nda skandala imza atıldı. Muhaliflerin davet edilmediği toplantıda, terör örgütü PYD’ye yakınlığıyla tanınan Amy Austin Holmes konuştu. Siyasetten tepkiler gelmeye devam ederken en sert tepkiyi Vatan Partisi Başkanı Doğu Perinçek verdi. “CHP PKK’nın reklamını yapıyor” diyen Perinçek, 'CHP, HDP’yi koruyor, PKK’yı koruyor, kayyum atandığında karşı çıkıyor, PKK hendeklere gömüldüğü zaman ‘durun’ diyor.' dedi.

kalan karakter 1000

yorumla
Haberin tüm yorumlarını okuyun (1 yorum)
şinasi şinasi

kemal bey nasıl olduda cumhurıyet halk partısı pkk ıle aynı cızgıye soktu ? yanı a acaip

Aynı Görüşte misiniz?
evet0
hayır0
cevapla 29.09.2019 21:26
Haberin tüm yorumlarını okuyun (1 yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

AFAD'dan depreme ilişkin videolu uyarı
AFAD'dan depreme ilişkin videolu uyarı
Balıkesir'de polislere kafa tutan iki magandanın ifadesi ortaya çıktı
Balıkesir'de polislere kafa tutan iki magandanın ifadesi ortaya çıktı
Doğu Perinçek'ten CHP'ye sert tepki
Doğu Perinçek'ten CHP'ye sert tepki
Fırat’ın doğusuna operasyon planı hazır! Son söz MGK’nın
Fırat’ın doğusuna operasyon planı hazır! Son söz MGK’nın
Türk savaş uçakları sınırda İHA vurdu! İşte ilk görüntüler
Türk savaş uçakları sınırda İHA vurdu! İşte ilk görüntüler
Oktay'dan Kılıçdaroğlu ve İmamoğlu'na sert sözler
Oktay'dan Kılıçdaroğlu ve İmamoğlu'na sert sözler
Bakanlık az önce duyurdu: F-16'lar sınırda İHA vurdu
Bakanlık az önce duyurdu: F-16'lar sınırda İHA vurdu
Tehlikeli kaos planına CHP vekilleri de katıldı
Tehlikeli kaos planına CHP vekilleri de katıldı
3 GSM operatöründen deprem için ortak hat
3 GSM operatöründen deprem için ortak hat
Yavaş yönetimi 15 Temmuz gazisini mağdur etti
Yavaş yönetimi 15 Temmuz gazisini mağdur etti
A Haber TCG Kınalıada’da! İşte Kınalıada korvetinde kullanılacak Atmaca füzeleri
A Haber TCG Kınalıada’da! İşte Kınalıada korvetinde kullanılacak Atmaca füzeleri
İstanbul'da tatil edilen 29 okulun listesi!
İstanbul'da tatil edilen 29 okulun listesi!
Daha Fazla Video Göster