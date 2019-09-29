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29.09.2019
Doğu Perinçek'ten CHP'ye sert tepki: CHP, PKK'nın reklamını yapıyor
CHP’nin dün düzenlediği Suriye konferansına siyasetten çok sert tepkiler gelmeye devam ediyor. CHP tarafından düzenlenen Uluslararası Suriye Konferansı'nda skandala imza atıldı. Muhaliflerin davet edilmediği toplantıda, terör örgütü PYD’ye yakınlığıyla tanınan Amy Austin Holmes konuştu. Siyasetten tepkiler gelmeye devam ederken en sert tepkiyi Vatan Partisi Başkanı Doğu Perinçek verdi. “CHP PKK’nın reklamını yapıyor” diyen Perinçek, 'CHP, HDP’yi koruyor, PKK’yı koruyor, kayyum atandığında karşı çıkıyor, PKK hendeklere gömüldüğü zaman ‘durun’ diyor.' dedi.
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kemal bey nasıl olduda cumhurıyet halk partısı pkk ıle aynı cızgıye soktu ? yanı a acaip
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