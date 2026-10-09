Doğadan mantar toplayanlar dikkat! Ölümcül tehlike saçıyor: Zehirli mantar nasıl anlaşılır?

Yağışların ve ılıman havaların etkisiyle doğada mantar popülasyonunda ciddi bir artış yaşanırken, mantar tutkunları da ormanlara ve arazilere akın etti. Ancak sofraların vazgeçilmez lezzetlerinden olan doğa mantarlarının bazı türleri ölümcül tehlike saçıyor. Peki, her mantar yenir mi, zehirli mantarı ayırt etmek mümkün mü? A Haber muhabiri Mahmut Erdoğan, Ondokuz Mayıs Üniversitesi kampüsünden topladıkları mantarlarla birlikte merak edilen tüm soruları Ondokuz Mayıs Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölüm Başkanı Prof. Dr. Aysun Pekşen’e yöneltti.