Diyarbakır'daki evlat nöbetindeki ailelerden protesto! "HDP, Kürt ve İslam düşmanlarıdır"

Terör örgütü PKK’nın belini kıran en önemli gelişmelerden biri acılı annelerin Diyarbakır’da başlattığı evlat nöbeti oldu. Devletin, sanatçıların, sivil toplum örgütlerinin ve halkın büyük desteği ile zincir genişleyerek büyüdü. A Haber bu önemli feryadın başından beri bekçisi oldu ve annelerin sesine kulak verdi. Yeni bir gelişmeye göre evlat nöbetine katılan aile sayısı 286 oldu. A Haber muhabiri Sinan Yılmaz o aileye mikrofon uzattı ve duygularına tanık oldu. İşte o anlar…

Terör örgütü ve PKK'ya karşı başlatılan evlat nöbetine katılım artıyor.

Diyarbakır'daki HDP binası önündeki 3 yıldır süren devrim niteliğinde eyleme bir aile daha katıldı.

Bu bağlamda eyleme katılan aile sayısı 286 oldu.

Aileler, Dicle'nin ve Fırat'ın kuzularını HDP aracılığı ile terör örgütü PKK'ya zorla götürülen yavrularını istiyor.

HDP'YE BİR ŞOK DAHA!

Bu kapsamda dağa kaçırılan çocukları için Diyarbakır'da evlat nöbeti sürdüren aileleri temsilen üç baba, Ankara'da HDP Genel Merkezi binası önüne siyah çelenk bıraktı.

Bu anlamlı protestoyu Diyarbakır anneleri A Haber'de yorumladı.

Diyarbakır annelerinden Necibe Çitçi şu açıklamalarda bulundu:

"Biz evlatlarımız için buraya geldik. Onlarda oraya gitmişler evlatları için siyah çelengi oraya bırakmışlar. (HDP'liler) bu çelenkten dolayı utandılar. Onlar yüz karaları. HDP'liler çocuklarımızı PKK'ya teslim etti. Bu yüz karaları için de o aileler böyle bir şey yaptılar. Evlatlarımızı PKK ve HDP bize versin. Onlar Kürtleri bizim çocuklarımızı dağda taşta mahkum ediyorlar. Kurda kuşa yem ediyor. Allah onların belasını versin. Bu çocukları 9 ay biz kanımızda taşıdık."

Diyarbakır annelerinden Esver Koç ise şu mesajları verdi:

"4 HDP-PKK'lıların milisleri benim kızımı kaçırdı. Dava açtım HDP'liler bu davayı geri çekeceksin dediler ama çekmedim. Allah devletimizden ve adaletimizden razı olsun. Ben buraya evladım için geldim. Para ve mülk için gelmedim. Evladımı HDP ve PKK'dan istiyorum. Kızım benim şerefimdir namusumdur ve haysiyetimdir. Ne HDP'nin ne de PKK'nın haddi değildir bizim namusumuzu şerefimizi dağa götürsün. Biz namus için bu dünyada yaşıyoruz. Artık yeter ve evlatlarımızı istiyoruz."

Diyarbakır'da evlat nöbetinde olan acılı baba Nurettin Ödümlü şu ifadeleri kullandı:

HDP, Kürt ve İslam düşmanlarıdır. Onların peşini bırakmayacağız. Evladımızı istiyoruz.

EVLAT NÖBETİ TUTAN BABALAR, HDP GENEL MERKEZİ'NE SİYAH ÇELENK BIRAKTI

Dağa kaçırılan çocukları için Diyarbakır'da evlat nöbeti sürdüren aileleri temsilen üç baba, Ankara'da HDP Genel Merkezi binası önüne siyah çelenk bıraktı.

HDP Genel Merkezi'ne gelen babalar, "Evlatlarımızı HDP'den istiyoruz" yazılı çelengi parti girişine koyarak, gazetecilere açıklamada bulundu.

Terör örgütü PKK tarafından oğlunun dağa kaçırıldığını söyleyen babalardan Celil Begdaş, HDP'nin hiçbir zaman Kürtleri temsil edemeyeceğini söyledi.

Evlatlarından haber alamadıklarını belirten Begdaş, "Ben burada Türk'üm, Diyarbakır'da Kürt'üm, Trabzon'da Laz'ım. Evladım gelene kadar bu işin peşini bırakmam. Beni hiçbir güç buraya getirmedi, yanan ciğerim buraya getirdi. Ben, Amerikan uşağı değilim, ben Türkiye Cumhuriyeti vatandaşıyım. HDP'ye söylüyorum, kendine gel, evladımı getir bana." ifadelerini kullandı.

Baba Süleyman Aydın da 285 aileyi temsilen HDP Genel Merkezi önünde olduklarına işaret ederek, şöyle konuştu:

"HDP milletvekilleri diyorlar ya zaman zaman 'Biz, Kürtler için mücadele veriyoruz.' Bunlar hiçbir zaman Kürtler için mücadele vermediler. Kürtlük, 15 yaşındaki çocukları terör örgütüne satmakla olmuyor. 14-15 yaşındaki çocuklarımızın eline silah vererek, devletimize karşı kullanarak siyasi parti, milletvekili olunmaz. Siz, burada hiçbir zaman Kürt halkına sahip çıkmadınız. HDP milletvekilleri olarak sadece Kandil'e vekillik yaptınız, siz Kandil'in vekillerisiniz."

ARBEDEYE POLİS MÜDAHALE ETTİ

Açıklamaların ardından HDP binasındaki görevlilerin çelengi kaldırmak istemesi üzerine, babalar ile aralarında arbede yaşandı.

Polisin müdahalesiyle yatıştırılan olay sırasında babalar, parti genel merkezine gelen HDP Batman Milletvekili Ayşe Acar Başaran'a da tepki gösterdi.

Bu sırada parti görevlileri ile ikinci kez yaşanan arbedeye müdahale eden polis, tarafları ayırdı.

Bina çevresinde önlem alan polis, aileleri güvenli bir alana çekti.