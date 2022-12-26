26 Aralık 2022, Pazartesi
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Diyarbakır’da zırhlı askeri araç devrildi: 6 yarlı
Diyarbakır Silvan kara yolunda öğle saatlerinde Köprübaşı mevkiinde zırhlı aracın devrilmesi sonucu 6 asker yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine AFAD, itfaiye, sağlık, UMKE ve jandarma ekibi sevk edildi. Yaralılar, kaza yerindeki ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan askerlerin sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.