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Diyarbakır'da PKK/KCK operasyonu

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Giriş: 25.04.2023 09:00
Diyarbakır cumhuriyet başsavcılığınca yürütülen terör soruşturması kapsamında PKK/KCK üyelerine yönelik gözaltı kararı verildi. Aralarında HDP'li yöneticilerin de bulunduğu çok sayıda kişi gözaltına alındı
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