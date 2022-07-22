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Diyarbakır Barosu'ndan provokasyon! Başsavcılık TSK'yı hedef alan baro hakkında inceleme başlattı

A Haber
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Giriş: 22.07.2022 10:28
Irak'ın Zaho bölgesinde sivillere yönelik saldırıda 8 kişi hayatını kaybetti. Saldırınının Türk Silahlı Kuvvetleri taarfından yapıldığı iddiası ortaya atılarak, algı çalışması başlatıldı. Diyarbakır Barosu PKK provokasyonundan Türk Silahlı Kuvvetleri'ni sorumlu tuttu. Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı baro hakkında soruşturma başlattı. Detayları A Haber muhabiri Sinan Yılmaz aktardı.
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