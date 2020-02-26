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26.02.2020

Diyarbakır anneleri Başkan Erdoğan'ın doğum gününü kutladı |Video

Diyarbakır anneleri Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın doğum gününü kutladı. Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan Diyarbakır annelerinin 3 Eylül 2019'da başlattığı oturma eylemi 177'nci gününde sürüyor. Evlat nöbetini sürdüren aileler, Başkan Erdoğan'ın 66'ncı doğum günü dolayısıyla hazırlattıkları, üzerinde fotoğrafı bulunan pastayı devlet korumasındaki çocuklara gönderdi. Başkan Erdoğan ile anneleri temsilen telefonda görüşen Ayşegül Biçer, doğum gününü kutladığı Erdoğan'a "Ellerinizden öpüyorum Sayın Başkan'ım. Rabb'im yar ve yardımcınız olsun. Herkesin size selamı var." diye konuştu.

Erdoğan da bütün ailelerin evlatlarına kavuşması temennisinde bulunarak selamlarını iletti. Aileler, görüşmenin ardından mutluluklarını alkışla ifade etti.

Görüşmenin ardından açıklama yapan Biçer, doğum gününü kutlamak istedikleri Başkan Erdoğan'ın, kendileri ile irtibata geçmesinden duydukları memnuniyeti dile getirdi.

Biçer, "Buradan doğum gününü yine defalarca kutluyoruz. Rabb'im reisi başımızdan eksik etmesin, uzun ömürler versin. 2023'te de kendisini başımızda görmek istiyoruz. İnşallah sonuna kadar kendisi ile yola devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Baba Şeyhmus Kaya da aileler adına Başkan Erdoğan'ın doğum gününü kutladıklarını belirterek "Allah onu başımızdan eksik etmesin" dedi. AA

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