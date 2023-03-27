27 Mart 2023, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş A Haber’e konuştu: Fitre ve zekat depremzedelere verilebilir

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş A Haber’e konuştu: Fitre ve zekat depremzedelere verilebilir

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 27.03.2023 11:04
Güncelleme:27.03.2023 11:30
Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, A Haber'de "Sahur Vakti" programına katıldı. Hac kontenjanı hakkında son bilgileri paylaşan Ali Erbaş, Ramazan'da dayanışmanın önemine dikkati çekti fitre ve zekatın depremzedelere verilebileceğini söyledi.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Son anket sonuçları ne diyor?
Son anket sonuçları ne diyor?
Fitre ve zekat depremzedelere verilebilir
"Fitre ve zekat depremzedelere verilebilir"
Deprem sonrası kaç Suriyeli döndü?
Deprem sonrası kaç Suriyeli döndü?
İnce’ye neden “çekil” baskısı yapılıyor?
İnce’ye neden “çekil” baskısı yapılıyor?
Başvuru yapmayan EYT’liler dikkat!
Başvuru yapmayan EYT’liler dikkat!
Şehit ailelerinden Kılıçdaroğlu’na tepki
Şehit ailelerinden Kılıçdaroğlu'na tepki
CHP’ye FETÖ göndermesi!
CHP’ye FETÖ göndermesi!
AK Parti’de temayül bitti! Süreç ne olacak?
AK Parti’de temayül bitti! Süreç ne olacak?
49 gün sonra ders başı
49 gün sonra ders başı
Başkan Erdoğan Adıyaman’a gidiyor
Başkan Erdoğan Adıyaman'a gidiyor
İstanbul’un kaderinin değiştiği gün!
İstanbul’un kaderinin değiştiği gün!
Cennetten gelen parçalar bu camide korunuyor
Cennetten gelen parçalar bu camide korunuyor
Daha Fazla Video Göster