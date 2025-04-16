16 Nisan 2025, Çarşamba
- Programlar
- Özel Video
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Diziler
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Televizyon
- Otomobil
Dışişleri Bakanlığından Ege'de ihlal açıklaması: Ege ve Akdeniz'de oldubittiye izin yok
Dışişleri Bakanlığı, Yunanistan tarafından Avrupa Birliği (AB) mevzuatı gereği ilan edilen 'Deniz Mekansal Planlaması'nda (DMP) belirtilen alanların bir kısmının, Ege Denizi’nde ve Doğu Akdeniz'de Türkiye'nin deniz yetki alanlarını ihlal ettiğini duyurarak, 'Yunanistan'ın tek yanlı tasarruflarının ve iddialarının ülkemiz açısından hiçbir hukuki sonuç doğurmayacağını bir kez daha vurguluyoruz' açıklamasında bulundu.