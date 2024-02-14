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Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli son bilgileri verdi: F-16 dosyası artık MSB'de

ahaber.com.tr
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Giriş: 14.02.2024 15:38
Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli dış politikaya ilişkin bir basın toplantısı düzenledi. F-16 konusunda dosyanın artık Milli Savunma Bakanlığı'nda olduğunu söyleyen Keçeli, Türkiye'nin F-35 programına dönüşüne ilişkin sorulan soruyu da yanıtladı. Detayları A Haber muhabiri Murat Sekban aktardı.
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