Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli son bilgileri verdi: F-16 dosyası artık MSB'de

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli dış politikaya ilişkin bir basın toplantısı düzenledi. F-16 konusunda dosyanın artık Milli Savunma Bakanlığı'nda olduğunu söyleyen Keçeli, Türkiye'nin F-35 programına dönüşüne ilişkin sorulan soruyu da yanıtladı. Detayları A Haber muhabiri Murat Sekban aktardı.

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