Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'ndan İsveç’e uyarı: "Ya teröristlerin döşediği bu mayınlara kurban olacaklar..."

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Gerek Türkiye gerek İran olarak Suriye’nin toprak bütünlüğünü ve siyasi birliğini güçlü şekilde destekliyoruz" dedi. İsveç’te Başkan Erdoğan'ı hedef alan PKK yandaşlarının alçak gösterisine de tepki gösteren Bakan Çavuşoğlu, "Kimse bizi kandırmasın! Nefret suçu içeren bir eylemdir" ifadelerine yer verdi. Bakan Çavuşoğlu, İsveç yönetimini ikaz ederek, "Ya teröristlerin döşediği bu mayınlara kurban olacaklar ya da hepimizin güvenliğini düşünerek, imzaladığımız ahitnameyi uygulayarak ileri yürüyeceğiz” açıklamasını yaptı.