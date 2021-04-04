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0){for(t=0;t
04 Nisan 2021, Pazar
ANA SAYFA Videolar Gündem Videoları Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu A Haber canlı yayınında açıkladı! Kanal İstanbul'un Montrö'ye etkisi var mı? Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu A Haber canlı yayınında açıkladı! Kanal İstanbul'un Montrö'ye etkisi var mı? Giriş: 04.04.2021 22:21 Güncelleme:04.04.2021 22:29 Son dakika haberi... Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Kanal İstanbul’un Montrö Boğazlar Sözleşmesi ile ilgili hiçbir çelişkili durumun söz konusu olmadığını, 104 amiralin ise hiçbir şekilde yayınladığı bildirinin iyi niyetli olmadığını ifade etti. A Haber canlı yayınında konuşan Bakan Çavuşoğlu, “Bildiri darbeyi çağrıştıracak üslupta! Bu bir muhtıradır” dedi. DİĞER