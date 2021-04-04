Son dakika haberi... Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Kanal İstanbul’un Montrö Boğazlar Sözleşmesi ile ilgili hiçbir çelişkili durumun söz konusu olmadığını, 104 amiralin ise hiçbir şekilde yayınladığı bildirinin iyi niyetli olmadığını ifade etti. A Haber canlı yayınında konuşan Bakan Çavuşoğlu, “Bildiri darbeyi çağrıştıracak üslupta! Bu bir muhtıradır” dedi.