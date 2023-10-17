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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'dan önemli açıklamalar! İslam İşbirliği Teşkilatı olağanüstü toplanıyor

A Haber
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Giriş: 17.10.2023 12:52
Güncelleme:17.10.2023 12:53
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Lübnan’da yaptığı açıklamada, “Gazze’de insani yardım için yoğun çaba sarf ediyoruz” dedi. Öte yandan Bakan Fidan, Başkan Erdoğan'ın barış için büyük çaba sarf ettiğini bildirdi ve tarihi bir barış çıkacağına inandığını söyledi.
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