Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’dan Moskova’da flaş mesajlar: Esir takasının tamamlanmasından memnunuz

Rusya’da Putin ile görüşen ve bugün mevkidaşı Sergey Lavrov ile basın toplantısı düzenleyen Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Rusya-Ukrayna savaşı için “Türkiye barış için her türlü desteği vermeye hazır. Esir takası olmasından memnunuz. Taraflar 10 Mart mutabakatını uygulamalı.” derken Suriye konusunda “İstikrar için önemli gelişmeler var. ABD ve AB’nin aldığı kararlar son derece önemli.” ifadelerini kullandı. Bakan Fidan, Gazze meselesinin de ele alındığını söyledi.

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