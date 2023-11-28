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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'dan kritik temaslar

A Haber
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Giriş: 28.11.2023 16:06
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Brüksel'de ABD'li mevkidaşı ile bir araya geldi. Fidan NATO Genel Sekreteri ile de görüştü. Ayrıntıları A Haber muhabiri Fatih Özyar aktardı.
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