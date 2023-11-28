Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'dan kritik temaslar

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Brüksel'de ABD'li mevkidaşı ile bir araya geldi. Fidan NATO Genel Sekreteri ile de görüştü. Ayrıntıları A Haber muhabiri Fatih Özyar aktardı.

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