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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'dan Danimarka'daki Kur'an-ı Kerim'e karşı yapılan saldırılara kınama

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Giriş: 29.07.2023 16:18
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Danimarka Dışişleri Bakanı Lars Lokke Rasmussen ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, Bakan Fidan, Danimarka’da Kur’an-ı Kerim’e karşı devam eden ve süreklilik kazanan alçak saldırıların kınandığı yineledi. Fidan görüşmede Avrupa'daki İslam karşıtlığının alarm verici seviyeye ulaştığını, hatta bunun bir salgın haline gelmiş olduğunu da vurguladı.
Kur’an-ı Kerim’e karşı yapılan saldırılara kınama
Kur'an-ı Kerim'e karşı yapılan saldırılara kınama
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