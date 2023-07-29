Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'dan Danimarka'daki Kur'an-ı Kerim'e karşı yapılan saldırılara kınama

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Danimarka Dışişleri Bakanı Lars Lokke Rasmussen ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, Bakan Fidan, Danimarka’da Kur’an-ı Kerim’e karşı devam eden ve süreklilik kazanan alçak saldırıların kınandığı yineledi. Fidan görüşmede Avrupa'daki İslam karşıtlığının alarm verici seviyeye ulaştığını, hatta bunun bir salgın haline gelmiş olduğunu da vurguladı.