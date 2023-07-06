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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Stoltenberg ile görüştü

A Haber
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Giriş: 06.07.2023 16:19
Türkiye'nin İsveç'in NATO'ya üyeliği ile ilgili tavrı net. İsveç'in yükümlülüklerini yerine gitirilmesi isteniyor. NATO zirvesi öncesi Türkiye, İsveç ve Finlandiya heyetleri Brüksel'de bir araya geldi. Ayrıntıları A Haber muhabiri Fatih Özyar aktardı.
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