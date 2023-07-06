Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Stoltenberg ile görüştü

Türkiye'nin İsveç'in NATO'ya üyeliği ile ilgili tavrı net. İsveç'in yükümlülüklerini yerine gitirilmesi isteniyor. NATO zirvesi öncesi Türkiye, İsveç ve Finlandiya heyetleri Brüksel'de bir araya geldi. Ayrıntıları A Haber muhabiri Fatih Özyar aktardı.

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