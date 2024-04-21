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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan: Irak ile 20'den fazla anlaşma imzalanacak

ahaber.com.tr
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Giriş: 21.04.2024 15:30
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan düzenlenen basın toplantısında önemli açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan'ın Irak ziyaretini değerlendiren Bakan Fidan ziyaret kapsamında 20'den fazla anlaşma yapılacağının altını çizdi. Fidan, Irak'ta iç karışıklık istemediklerinin altını çizerken enerji alanında da yeni iş birliklerinin sinyalini verdi.
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