Dinleyenlerin gözlerini dolduran Türk askeri sözleri! AK Parti milletvekili Mehmet Ali Çelebi'den duygulandıran konuşma

A Haber ekranlarında yayınlanan Satır Arası programında duygu dolu anlar yaşandı. AK Parti İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi Türk askeriyle ilgili yaptığı konuşmada izleyenleri duygulandırırken Çelebi "Geleceğimizi bekleyen milyonlar var" ifadelerini kullandı. İşte Türk askerinin gururlandıran hikayesi...