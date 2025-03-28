28 Mart 2025, Cuma
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Dilan Polat'ın lüks otomobilleri satışta!
Sosyal medya fenomeni Dilan Polat'ın 35 milyon liralık Ferrari'si ve lüks otomobilleri satışa çıktı. İhale edilecek araçlar için TMSF fiyat listesi yayımladı. İhaleye katılacaklar, önce kapalı zarfla tekliflerini komisyona iletecek. Otaya çıkan en yüksek teklifin muhammen bedelin üzerinde olması durumunda açık artırma aşamasına geçilecek. Polat'ın en pahalı arabası 34 milyon lira ila Ferrari 296.