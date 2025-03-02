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Dilan Polat’ın gözaltı kararı sonrası açıklaması : Masama koysunlar onun ne olduğunu bilmem

Dilan Polat’ın gözaltı kararı sonrası açıklaması : “Masama koysunlar onun ne olduğunu bilmem"

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 02.03.2025 00:51
Dilan Polat'ın sosyal medya hesabından yayınladığı video sonrası çiftinin de yer aldığı 5 isim hakkında gözaltı kararı çıkarıldı. Çıkan bu kararın ardından sosyal medya hesabından paylaşım yapan Dilan Polat uyuşturucu kullandığı iddialarını reddetti ve tüm testleri yaptırmaya hazır olduğunu açıkladı ve "Bir story çekiyorum. Hazal, Engin ve Alper yeni uyanmış, yine sogyal medya baskısı yüzünden bu video her yere yayılıyor. Masama koysunlar onun ne olduğunu bilmem." ifadelerini kullandı.
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Dilan Polat’ın gözaltı kararı sonrası açıklaması : Masama koysunlar onun ne olduğunu bilmem
Dilan Polat: Masama koysunlar onun ne olduğunu bilmem
Dilan Polat: “Masama koysunlar onun ne olduğunu bilmem"
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