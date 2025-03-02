02 Mart 2025, Pazar
- Programlar
- Özel Video
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Diziler
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Televizyon
- Otomobil
Dilan Polat’ın gözaltı kararı sonrası açıklaması : “Masama koysunlar onun ne olduğunu bilmem"
Dilan Polat'ın sosyal medya hesabından yayınladığı video sonrası çiftinin de yer aldığı 5 isim hakkında gözaltı kararı çıkarıldı. Çıkan bu kararın ardından sosyal medya hesabından paylaşım yapan Dilan Polat uyuşturucu kullandığı iddialarını reddetti ve tüm testleri yaptırmaya hazır olduğunu açıkladı ve "Bir story çekiyorum. Hazal, Engin ve Alper yeni uyanmış, yine sogyal medya baskısı yüzünden bu video her yere yayılıyor. Masama koysunlar onun ne olduğunu bilmem." ifadelerini kullandı.