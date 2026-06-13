Dijital dünyada türk mührü: Başkan Erdoğan Türkiye yapay zeka stratejisini açıkladı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Tersane İstanbul’da düzenlenen Türkiye Yapay Zeka Zirvesi’nde Türkiye’nin yeni yapay zeka vizyonunu açıkladı. Yerli dil modellerinden 5 milyon kişilik eğitim seferberliğine, 10 bin uzman yetiştirilmesinden 10 milyar dolarlık yatırım hedeflerine kadar birçok kritik adım duyuruldu. Erdoğan, yapay zekanın artık sadece teknoloji değil, dijital egemenlik ve milli güvenlik meselesi olduğunu vurguladı.