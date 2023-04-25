25 Nisan 2023, Salı
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Devlet Madalyası Tevcih Töreni | Başkan Erdoğan duyurdu: 55 bin kişiye Devlet Üstün Fedakarlık Madalyası
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde Devlet Üstün Fedakarlık Madalyası Tevcih Töreni'nde açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan, depremde çalışmalarda bulunan 55 bin kişiye "Üstün Fedakarlık Madalyası" takdim edileceğini açıkladı.