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Devlet Madalyası Tevcih Töreni | Başkan Erdoğan duyurdu: 55 bin kişiye Devlet Üstün Fedakarlık Madalyası

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Giriş: 25.04.2023 16:03
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde Devlet Üstün Fedakarlık Madalyası Tevcih Töreni'nde açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan, depremde çalışmalarda bulunan 55 bin kişiye "Üstün Fedakarlık Madalyası" takdim edileceğini açıkladı.
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Devlet Madalyası Tevcih Töreni
Devlet Madalyası Tevcih Töreni
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