25 Kasım 2021, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları Devlet İzmir'i yeniden ayağa kaldırdı! Yeni evlerine kavuşacaklar

Devlet İzmir'i yeniden ayağa kaldırdı! Yeni evlerine kavuşacaklar

ahaber.com.tr
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 25.11.2021 09:55
İzmir'de 30 Ekim 2020'de yaşanan depremde evleri yıkılan veya ağır hasar gören depremzedeler için yapılan konutlar cuma günü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılacağı törenle hak sahiplerine verilecek. Çevre, Şehircilik ve İklim Bakanı Murat Kurum yarın düzenlecek İzmir konut teslim törenine ilişkin bir davet mesajı yayınladı.
Devlet İzmir’i yeniden ayağa kaldırdı!
Devlet İzmir'i yeniden ayağa kaldırdı!
Eren Kış-8 Operasyonu başladı
Eren Kış-8 Operasyonu başladı
Merkez bankaları arasında imzalar atıldı
Merkez bankaları arasında imzalar atıldı
İstanbul’da değişmeyen tablo
İstanbul'da değişmeyen tablo
MGK gündeminde ne var?
MGK gündeminde ne var?
Yılmaz, CHP’yi bombaladı
Yılmaz, CHP'yi bombaladı
CHP’li eski vekil: CHP şirazeden çıktı
CHP'li eski vekil: CHP şirazeden çıktı
Türkiye-BAE arasında anlaşma
Türkiye-BAE arasında anlaşma
Şehit Öğretmenlerin ailelerinin ’24 Kasım’ hüznü
Şehit Öğretmenlerin ailelerinin '24 Kasım' hüznü
Erdoğan Abu Dabi Veliaht Prensi’ni kabul ediyor
Erdoğan Abu Dabi Veliaht Prensi'ni kabul ediyor
Dolar ve Euro hakkındaki provokatif paylaşımlar hakkında inceleme başlatıldı
Dolar ve Euro hakkındaki provokatif paylaşımlar hakkında inceleme başlatıldı
Reuters, BBC, CNBC… Yine sahnedeler! İki yılın ardından bir ilk! Twitter Türkiye’yi hedef alan yayını başa çekti | Kur operasyonuna yabancı medya desteği
Reuters, BBC, CNBC… Yine sahnedeler! İki yılın ardından bir ilk! Twitter Türkiye’yi hedef alan yayını başa çekti | Kur operasyonuna yabancı medya desteği
Daha Fazla Video Göster