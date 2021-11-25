Devlet İzmir'i yeniden ayağa kaldırdı! Yeni evlerine kavuşacaklar

İzmir'de 30 Ekim 2020'de yaşanan depremde evleri yıkılan veya ağır hasar gören depremzedeler için yapılan konutlar cuma günü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılacağı törenle hak sahiplerine verilecek. Çevre, Şehircilik ve İklim Bakanı Murat Kurum yarın düzenlecek İzmir konut teslim törenine ilişkin bir davet mesajı yayınladı.