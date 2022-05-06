06 Mayıs 2022, Cuma
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Devlet Bahçeli'den Ümit Özdağ'a tepki
Sosyal medya hesabından açıklamalarda bulunan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Sayın İçişleri Bakanımızın ve İçişleri Bakanlığımızın hedef alınması, saat 11 randevusuyla bakanlık çevresine yığınak yapılması vaka-ı adiyeden bir olay şeklinde görülemeyecektir. Bu pis bir kumpas, bayağı bir tezgah, küstah bir tertip ve beyhude bir çırpınıştır." ifadelerini kullandı.