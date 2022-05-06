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Devlet Bahçeli'den Ümit Özdağ'a tepki

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Giriş: 06.05.2022 15:49
Sosyal medya hesabından açıklamalarda bulunan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Sayın İçişleri Bakanımızın ve İçişleri Bakanlığımızın hedef alınması, saat 11 randevusuyla bakanlık çevresine yığınak yapılması vaka-ı adiyeden bir olay şeklinde görülemeyecektir. Bu pis bir kumpas, bayağı bir tezgah, küstah bir tertip ve beyhude bir çırpınıştır." ifadelerini kullandı.
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