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25.09.2019

Devlet Bahçeli'den Başkan Erdoğan'a tebrik telefonu

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı arayarak BM Genel Kurulu'ndaki konuşmasından dolayı tebrik etti.

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı arayarak Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu'ndaki konuşmasından dolayı kutladı.

İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Bahçeli'nin Erdoğan'ı arayarak BM Genel Kurulu'nda yaptığı konuşma dolayısıyla tebrik ve teşekkürlerini ilettiği görüntüye yer verildi.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, tebriklerini ileten Bahçeli'ye, "Bu hassasiyetinize özellikle çok teşekkür ediyorum, Allah razı olsun. Allah yar, yardımcımız olsun. Rabbim şifalar versin inşallah." karşılığını verdi.

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