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Başkan Erdoğan BM kürsüsünde dünyaya göstermişti! İşte İsrail'in işgal haritası
Başkan Erdoğan, Birleşmiş Milletler 74. Genel Kurulu'nda konuştu. Erdoğan, Siyonist İsrail'in Filistin'i işgalini ve dünyanın bu duruma sessiz kalışını BM kürsüsünde gösterdiği İsrail'in işgal haritası ile bir kez daha gözler önüne serdi. İşte Erdoğan'ın gösterdiği o harita ve İşgalci İsrail'in 1947'den bugüne kadar sürdürdüğü işgal politikası.
Giriş Tarihi: 25.09.2019 00:19 Güncelleme Tarihi: 25.09.2019 00:20
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