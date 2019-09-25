Başkan Erdoğan'ın eleştirilerine pis pis sırıtan İsrail temsilcisi
Başkan Erdoğan, BM 74. Genel Kurulu'nda tarihi açıklamalarda bulundu. İsrail'in Filistin’i işgal politikasını sert bir dille kınayan Erdoğan, işgalin haritasını ise BM kürsüsünden tüm dünyaya gösterdi. Erdoğan İsrail’in yaptığı kanlı işgali dünyaya duyururken İsrail’in BM’de bulunan temsilcisi ise yüzsüzce sırttı.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, New York'ta BM 74. Genel Kurulu'nda tarihi açıklamalarda bulundu.
İsrail'in 1947 yılından bu yana Filistin'e uyguladığı işgal politikasını sert bir dille kınayan Erdoğan, işgalin haritasını ise BM kürsüsünden tüm dünyaya gösterdi. Erdoğan İsrail'in yaptığı kanlı işgali dünyaya duyururken İsrail'in BM'de bulunan temsilcisi ise utanmadan yüzsüzce sırıttı.
Erdoğan, dünyada adaletsizliğin en çok yaşandığı yerlerden birisinin, İsrail işgali altındaki Filistin toprakları olduğuna dikkati çekerek, şöyle konuştu:
"Daha birkaç gün önce sokaktaki masum bir Filistinli kadının İsrail güvenlik güçleri tarafından alçakça öldürüldüğü görüntüler bile vicdanları harekete geçiremiyorsa artık sözün bittiği yerdeyiz demektir. Ben merak ediyorum bu İsrail neresidir, acaba bu İsrail'in toprakları nereleri kapsıyor, 1947'de İsrail neresiydi, bunun ardından acaba 1949, 1967'de İsrail neresiydi ve şu anda İsrail neresi?" diye sordu.
"İSRAİL DOYUYOR MU, HAYIR DOYMUYOR"
Erdoğan, bölgeye ilişkin haritaları göstererek sözlerini şöyle sürdürdü:
"Sene 1947, neredeyse burada İsrail yok gibi, tamamı Filistin... Sene 1947 paylaşım planı var ve Filistin küçülüyor, İsrail büyüyor. Geliyorum 1967'ye, 1949'la birlikte İsrail büyüyor, Filistin küçülüyor. Geliyorum bugüne, güncel durum şu an artık adeta Filistin yok, neredeyse tamamına yakını İsrail. İsrail doyuyor mu, hayır doymuyor. İsrail şimdi de kalanını almanın gayreti içerisinde. Peki Birlemiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin, Birlemiş Milletler'in İsrail ile almış olduğu bunca karar var, bu kararlar uygulamaya geçiyor mu, hayır geçmiyor. Peki o zaman Birlemiş Milletler ne işe yarıyor. O zaman bu çatının altında bizler, aldığımız kararlarla tesirli olamıyorsak adalet nerede temerküz edecek? İşte sıkıntımız burada."
Başkan Erdoğan bu sözlerle İsrail'in uyguladığı kanlı işgal politikasını tüm dünyaya duyururken İsrailli temsilci ise utanmadan pis pis sırıttı.
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