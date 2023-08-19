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DEVA Partisi İstanbul Milletvekili Mustafa Yeneroğlu: CHP listelerinden seçime girdiğimiz için partimiz ciddi anlamda zarara uğradı

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Giriş: 19.08.2023 13:52
DEVA Partisi İstanbul Milletvekili Mustafa Yeneroğlu, HALK TV canlı yayınında yerel seçimler öncesi 7'li koalisyondaki son durumu değerlendirdi. Yeneroğlu seçimlerde kendi adaylarını çıkarmak istediklerini belirtirken "Biz CHP listelerinden seçime girdiğimiz için DEVA Partisi ciddi anlamda zarara uğradı." ifadelerini kullandı. Seçimlerde neredeyse sıfır oy katkısı sağlayıp CHP'den tam 15 miiletvekili koparan DEVA Partisi vekilinin bu cümleleri sonrasında Halk TV sunucusu Sinem Fıstıkoğlu'nun şaşkın tavırları dikkatlerden kaçmadı. İşte detaylar...
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