DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan’ın Baykar’a tehdidinin perde arkasında ne var? SİHA ve İHA’lar neden hedefte?

Türkiye'nin başta insansız hava araçları olmak üzere, savunma sanayii alanında dünyada söz sahibi olması hem içeride hem de dışarıda rahatsızlığa neden oluyor. DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan ise katıldığı bir programda iktidara geldiklerinde bu projelere müdahale edeceklerini söyledi. Öte yandan İYİ Parti Milletvekili ve Genel Başkan Başdanışmanı Aytun Çıray, “Bayraktar SİHA, İHA reklâmıdır gidiyor. Devletin tüm imkânları önüne serilmiş. Rakipsiz! Genç iş insanı da babasına benzememiş. Havasından geçilmiyor. Ama hiç kimse Vestel'in üretip de ihraç ettiği Karayel ve benzerlerinden söz etmiyor. Niye?” diyerek rahatsızlığını ortaya koydu. Peki Ali Babacan’ın Baykar’a tehdidinin perde arkasında ne var? SİHA ve İHA’lar neden hedefte? Gelişmeleri A Haber canlı yayınına katılan Sabah gazetesi Haber Müdür Nazif Karaman ile güvenlik ve terör uzmanı Coşkun Başbuğ değerlendirdi.

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