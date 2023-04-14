Dev proje Çanakkale turizmini canlandırdı! Otellerin doluluk oranı iki kat arttı

1915 Çanakkale Köprüsü, kentin turizmini hareketlendirdi. Ulaşımın kolaylaşmasıyla birlikte bölgeye artık çok daha fazla turist gidiyor. Dev projeyle birlikte Kuzey Ege'deki otellerin doluluk oranı iki kat arttı. Sektör temsilcileri, köprüsü sayesinde bu yıl üç buçuk milyon turistin bölgeyi ziyaret etmesini bekliyor.

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