07 Temmuz 2023, Cuma
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Depremzedelere hibe desteği! Mimar Nihan Şen yeni dönemin şifrelerini A Haber'de anlattı
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki depremzedelere yönelik yeni yardım paketini açıkladı. Bakan Özhaseki, “İnşaat maliyetlerini hesaplayarak kredi ve hibe yöntemleri geliştirdik. Vatandaşlar konut yapmak istediklerinde yarıdan fazlası bir araya gelirse imkan vereceğiz. Konutlar için 500 bin dükkanlar için 250 bin lira nakdi yardımda bulunacağız. Konutlar için 500 binle 800 bin lira arasında kredi verilecek. Dükkanlar için de 250 bin ile 500 bin lira arasında kredi verilecek.” dedi. Yeni destek paketini A Haber canlı yayınına katılan kentsel dönüşüm uzmanı mimar Dr. Nihat Şen değerlendirdi.