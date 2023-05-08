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Depremzedeler sokağa mı atılacak? CHP'li belediye afetzedelerin yaşadığı 40 konutu satışa çıkardı

A Haber
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Giriş: 08.05.2023 15:53
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun depremzedelere vaat ettiği ücretsiz konut projesine CHP'li İzmir Büyükşehir Belediyesi'nden tam tersi bir karar çıktı. Belediye Başkanı Tunç Soyer, depremzedelerin oturduğu 40 konutu satışa çıkardı. Gelişmeleri A Haber muhabiri Sefer Ayçe’nin konuğu olan Gaziemir Belediyesi Meclis Üyesi Uğur İnan Atmaca değerlendirdi.
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