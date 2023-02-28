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Depremzedeler için toplanan yardımlar nasıl dağıtılıyor?

A Haber
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Giriş: 28.02.2023 12:02
Afet bölgesine yollanan yardımlar depolarda toplandıktan sonra depremzedelere ulaştırılıyor. Peki yardımların dağıtımı nasıl yapılıyor? Detayları Hatay'da bulunan A Haber muhabiri Mehmet Geçgel’in konuğu olan koordinatör vali Okay Memiş anlattı.
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Toplanan yardımlar nasıl dağıtılıyor?
Toplanan yardımlar nasıl dağıtılıyor?
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