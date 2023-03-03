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Depremler sonrası Meclis Araştırma Komisyonu kurulmasına yönelik karar! TBMM'de kabul edildi

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Giriş: 03.03.2023 15:45
TBMM Genel Kurulunda, Kahramanmaraş merkezli depremlerin sonuçlarının araştırılması için Meclis Araştırma Komisyonu kurulmasına ilişkin önerge oy birliği ile kabul edildi. İşte detaylar...
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