28 Şubat 2023, Salı
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Depremin 23. gününde Adıyaman! Felaket sonrası depremzedeler konteyner kentlere yerleştiriliyor
Adıyaman'da yaraların sarılması için çalışmalar devam ediyor. Bir yanda kurulan konteyner kentlerde ihtiyaçlar giderilirken bir yandan konteyner kurulumu sürüyor. A Haber muhabiri Mehmet Karataş ve bölgeye kordinatör vali olarak gönderilen Ordu Valisi Tuncay Sonel kurulan çadır kenti gezdi.