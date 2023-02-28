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Depremin 23. gününde Adıyaman! Felaket sonrası depremzedeler konteyner kentlere yerleştiriliyor

A Haber
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Giriş: 28.02.2023 12:33
Adıyaman'da yaraların sarılması için çalışmalar devam ediyor. Bir yanda kurulan konteyner kentlerde ihtiyaçlar giderilirken bir yandan konteyner kurulumu sürüyor. A Haber muhabiri Mehmet Karataş ve bölgeye kordinatör vali olarak gönderilen Ordu Valisi Tuncay Sonel kurulan çadır kenti gezdi.
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