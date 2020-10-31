Depreme canlı yayında yakalandılar: 6.6 büyüklüğündeki depreme ait görüntüler ortaya çıktı

İzmir'de öğle saatlerinde yaşanan 6.6 büyüklüğünde depremin yaşandığı anlara ait görüntüler ortaya çıktı. Depreme canlı yayında yakalananların yanı sıra güvenlik kameraları da yaşanan depremin büyüklüğünü gözler önüne serdi. Canlı yayın esnasında depreme yakalanan iki kişinin soğukkanlılığı ise görenleri şaşırttı.