Depremde yıkım nasıl önlenir? Bir dairesi 6 milyon olan rezidans nasıl yıkıldı?

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, depremin vurduğu 10 ildeki hasar tespit çalışmaları hakkında bilgi verdi. Şu ana kadar 763 bin binada hasar tespit çalışması yapıldığını belirten Kurum, 41 bin 791 binanın ağır hasarlı olduğunu söyledi. Bakan Kurum,10 ildeki hasar tespit çalışmalarının bir hafta içinde tamamlamayı hedeflediklerinin de altını çizdi. Deprem bölgesinde ise çöken rezidanslar dikkat çekti. Hatay’da daha yeni teslim edilmiş 13 katlı bir rezidans yan yattı. O noktada olan ATV haber muhabiri Özlem Aktay, konuğuyla yıkılan yapıların eksikliklerini ekranlara getirdi. İnşaat Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Eyübhan Avcı, “Sıvılaşma varsa zemin iyileştirilmesi şart. Binaların hem zemin hem üst yapısı çok güçlü olmalı” dedi.

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