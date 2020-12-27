Son dakika haberi... Elazığ'da meydana gelen 5,3 şiddetindeki depremin ardından A Haber canlı yayınında konuşan deprem uzmanı Prof. Dr. Şükrü Ersoy, "Doğu Anadolu fayının üzerinde elbette gelecekte depremler olacak" ifadelerini kullanarak riskli bölgeleri açıkladı.

Elazığ'da meydana gelen 5,3 şiddetindeki depremin ardından A Haber canlı yayınında konuşan deprem uzmanı Prof. Dr. Şükrü Ersoy, "Doğu Anadolu fayının üzerinde elbette gelecekte depremler olacak" ifadelerini kullanarak riskli bölgeleri açıkladı.

İşte o açıklamalardan satır başları;

DÜNKÜ DEPREMLE İLİŞKİLİ

Dünkü depremle bugünkü deprem ilişkili. Diğeri öncüymüş demek ki bu ana deprem olabilir ana şok olabilir. Deprem bir süreç aslında tek bir depremle açıklanamaz. Öncüsüyle ana şokuyla ve artçılarıyla bir süreçtir. Bazen bu süreç yüzyıldır.

GELECEKTE DEPREMLER OLACAK

Bu Sivrice depreminin olduğu yani Pütürge ile Hatay arasındaki kısımda Doğu Anadolu Fayının üzerinde elbette gelecekte depremler olacak. Çünkü stresler oraya taşındı. Bu ne demek? Maraş, Malatya civarlarında depremler olur süresini biliyor muyuz? Hayır bilemeyiz. Sadece stres aktarımından dolayı gelecekte birbirini depremler olduğunu biliyoruz gelecekte de aynı şey tekrarlanacaktır. Bu bir başlangıçtı 6,8 bu Batı'ya doğru transfer şeklinde devam edecektir.