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Deprem riskli bölgeler neresi? Hangi iller? Deprem uzmanı Prof. Dr. Şükrü Ersoy Elazığ depreminin ardından A Haber'de açıkladı

A Haber
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Giriş: 27.12.2020 12:25
Güncelleme:27.12.2020 12:59
Son dakika haberi... Elazığ'da meydana gelen 5,3 şiddetindeki depremin ardından A Haber canlı yayınında konuşan deprem uzmanı Prof. Dr. Şükrü Ersoy, "Doğu Anadolu fayının üzerinde elbette gelecekte depremler olacak" ifadelerini kullanarak riskli bölgeleri açıkladı.

Elazığ'da meydana gelen 5,3 şiddetindeki depremin ardından A Haber canlı yayınında konuşan deprem uzmanı Prof. Dr. Şükrü Ersoy, "Doğu Anadolu fayının üzerinde elbette gelecekte depremler olacak" ifadelerini kullanarak riskli bölgeleri açıkladı.

İşte o açıklamalardan satır başları;

DÜNKÜ DEPREMLE İLİŞKİLİ

Dünkü depremle bugünkü deprem ilişkili. Diğeri öncüymüş demek ki bu ana deprem olabilir ana şok olabilir. Deprem bir süreç aslında tek bir depremle açıklanamaz. Öncüsüyle ana şokuyla ve artçılarıyla bir süreçtir. Bazen bu süreç yüzyıldır.

GELECEKTE DEPREMLER OLACAK

Bu Sivrice depreminin olduğu yani Pütürge ile Hatay arasındaki kısımda Doğu Anadolu Fayının üzerinde elbette gelecekte depremler olacak. Çünkü stresler oraya taşındı. Bu ne demek? Maraş, Malatya civarlarında depremler olur süresini biliyor muyuz? Hayır bilemeyiz. Sadece stres aktarımından dolayı gelecekte birbirini depremler olduğunu biliyoruz gelecekte de aynı şey tekrarlanacaktır. Bu bir başlangıçtı 6,8 bu Batı'ya doğru transfer şeklinde devam edecektir.

Elazığdaki deprem ne anlatıyor? Büyük depremlerin habercisi mi? Deprem uzmanı Prof. Dr. Süleyman Pampaldan A Haberde korkutan açıklama ELAZIĞ'DAKİ DEPREM NE ANLATIYOR? BÜYÜK DEPREMLERİN HABERCİSİ Mİ? DEPREM UZMANI PROF. DR. SÜLEYMAN PAMPAL'DAN A HABER'DE KORKUTAN AÇIKLAMA

Son dakika: Elazığda 5,3lük deprem! Ne anlama geliyor? Artçılar bekleniyor mu? Uzman isimler A Haberde yanıtladı SON DAKİKA: ELAZIĞ'DA 5,3'LÜK DEPREM! NE ANLAMA GELİYOR? ARTÇILAR BEKLENİYOR MU? UZMAN İSİMLER A HABER'DE YANITLADI

Yer bilimci Prof. Dr. Mehmet Ali Özdemir A Haberde: Doğu Anadolu bölgesinin büyük bir kısmı deprem açısından hassas YER BİLİMCİ PROF. DR. MEHMET ALİ ÖZDEMİR A HABER'DE: DOĞU ANADOLU BÖLGESİNİN BÜYÜK BİR KISMI DEPREM AÇISINDAN HASSAS
Son dakika: Elazığda korkutan deprem SON DAKİKA: ELAZIĞ'DA KORKUTAN DEPREM
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