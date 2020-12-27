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Son dakika: Elazığ'da 5,3'lük deprem! Ne anlama geliyor? Artçılar bekleniyor mu? Uzman isimler A Haber'de yanıtladı

A Haber
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Giriş: 27.12.2020 11:33
Güncelleme:27.12.2020 12:01
Son dakika haberi... Elazığ ve çevre illerden hissedilen bir deprem meydana geldi. AFAD'dan yapılan açıklamaya göre, saat 09.37'de merkez üssü Elazığ olan 5,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Bu deprem ne anlatıyor? Daha büyük depremlerin habercisi mi? Deprem uzmanları Sinancan Öziçer ve Prof. Dr. Hasan Sözbilir A Haber canlı yayınında konu ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Son dakika haberi... Elazığ ve çevre illerden hissedilen bir deprem meydana geldi. AFAD'dan yapılan açıklamaya göre, saat 09.37'de merkez üssü Elazığ olan 5,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Bu deprem ne anlatıyor? Daha büyük depremlerin habercisi mi? Deprem uzmanları Sinancan Öziçer ve Prof. Dr. Hasan Sözbilir A Haber canlı yayınında konu ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Elazığdaki deprem ne anlatıyor? Büyük depremlerin habercisi mi? Deprem uzmanı Prof. Dr. Süleyman Pampaldan A Haberde korkutan açıklama ELAZIĞ'DAKİ DEPREM NE ANLATIYOR? BÜYÜK DEPREMLERİN HABERCİSİ Mİ? DEPREM UZMANI PROF. DR. SÜLEYMAN PAMPAL'DAN A HABER'DE KORKUTAN AÇIKLAMA
Son dakika: Elazığda korkutan deprem SON DAKİKA: ELAZIĞ'DA KORKUTAN DEPREM
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