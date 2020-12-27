Son dakika haberi... Elazığ ve çevre illerden hissedilen bir deprem meydana geldi. AFAD'dan yapılan açıklamaya göre, saat 09.37'de merkez üssü Elazığ olan 5,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Bu deprem ne anlatıyor? Daha büyük depremlerin habercisi mi? Deprem uzmanları Sinancan Öziçer ve Prof. Dr. Hasan Sözbilir A Haber canlı yayınında konu ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Son dakika haberi... Elazığ ve çevre illerden hissedilen bir deprem meydana geldi. AFAD'dan yapılan açıklamaya göre, saat 09.37'de merkez üssü Elazığ olan 5,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Bu deprem ne anlatıyor? Daha büyük depremlerin habercisi mi? Deprem uzmanları Sinancan Öziçer ve Prof. Dr. Hasan Sözbilir A Haber canlı yayınında konu ile ilgili açıklamalarda bulundu.