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Elazığ'daki deprem ne anlatıyor? Büyük depremlerin habercisi mi? Deprem uzmanı Prof. Dr. Süleyman Pampal'dan A Haber'de korkutan açıklama

A Haber
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Giriş: 27.12.2020 10:27
Güncelleme:27.12.2020 12:02
Son dakika haberi... Elazığ ve çevre illerden hissedilen bir deprem meydana geldi. AFAD'dan yapılan açıklamaya göre, saat 09.37'de merkez üssü Elazığ olan 5,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Bu deprem ne anlatıyor? Daha büyük depremlerin habercisi mi? Deprem uzmanı Prof. Dr. Süleyman Pampal, A Haber canlı yayınında değerlendirmelerde bulundu. Pampal, "Bu depremler daha büyük depremlerin habercileri gibi algılanabilir değerlendirilebilir" dedi.

Son dakika haberi... Elazığ ve çevre illerden hissedilen bir deprem meydana geldi. AFAD'dan yapılan açıklamaya göre, saat 09.37'de merkez üssü Elazığ olan 5,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Bu deprem ne anlatıyor? Daha büyük depremlerin habercisi mi? Deprem uzmanı Prof. Dr. Süleyman Pampal, A Haber canlı yayınında değerlendirmelerde bulundu.

Pampal, "O bölge zaten hareketli bildiğiniz gibi daha önce de oldukça hasar yapıcı bir deprem yaşadık. Bu böğle Sivrice- Pütürge arası kırıldı ve ciddi bir depreme neden oldu. Bölge zaten kırılmaya başlamış. Büyük depremlere yol açma potansiyeli olduğu bilinen bir durum. Ama bu son depremler sanıyorum daha önceki depremin bulunduğu bölgede meydana gelmekte o bakımdan çok korkutucu görünmüyor doğrusu. Çevrede pek çok fay var. Oldukça geniş bir alanda geniş zondan oluşuyor. Bir miktar hasar olması normaldir.



Tetikleme demeyelim ama zaten tetiklenmeye ihtiyacı yok daha önce de görüldü. Stres transferi söz konusu oldu. Kırılma söz konusu çok da insanları korkutmak istemem doğrusu ama buralarda daha büyük depremler olma ihtimali arttı diyebiliriz. Bu depremler daha büyük depremlerin habercileri gibi algılanabilir değerlendirilebilir." şeklinde konuştu.

Son dakika: Elazığda 5,3lük deprem! Ne anlama geliyor? Artçılar bekleniyor mu? Uzman isimler A Haberde yanıtladı SON DAKİKA: ELAZIĞ'DA 5,3'LÜK DEPREM! NE ANLAMA GELİYOR? ARTÇILAR BEKLENİYOR MU? UZMAN İSİMLER A HABER'DE YANITLADI

Yer bilimci Prof. Dr. Mehmet Ali Özdemir A Haberde: Doğu Anadolu bölgesinin büyük bir kısmı deprem açısından hassas YER BİLİMCİ PROF. DR. MEHMET ALİ ÖZDEMİR A HABER'DE: DOĞU ANADOLU BÖLGESİNİN BÜYÜK BİR KISMI DEPREM AÇISINDAN HASSAS

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