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Son dakika: Elazığ'da korkutan deprem

Son dakika haberi... ve çevre illerden hissedilen bir meydana geldi. 'dan yapılan açıklamaya göre, saat 09.37'de merkez üssü Elazığ olan 5,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremle ilgili sosyal medya hesabından açıklama yapan Soylu, "Şu ana kadar olumsuz bir durum yok" ifadelerini kullandı. A Haber'e bağlanan ise, "Yüzde 80 oranında tarama yaptık, olumsuzluk yok" dedi.

YAŞAM DHA
Giriş Tarihi: 27.12.2020 Güncelleme Tarihi: 27.12.2020
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Son dakika: Elazığ'da korkutan deprem

Son dakika haberi... , saat 09.37'de merkez üssü olan 5,3 büyüklüğünde meydana geldiğini açıkladı.

14 ARTÇI DEPREM MEYDANA GELDİ

AFAD, sabah saatlerinde meydana gelen Elazığ depreminin ardından artçı deprem açıklaması yaptı.

AFAD tarafından yapılan açıklama şu şekilde:

"Elazığ'daki deprem sonrası büyüklükleri 1,1 ve 2,8 arasında değişen 14 artçı deprem meydana geldi."

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BAKAN SOYLU'DAN AÇIKLAMA

Soylu depremle ilgili, "Elazığ merkezde saat 09.37'de 5,3 büyüklüğünde, 15,94 km derinlikte bir deprem meydana geldi.

Şu ana kadar olumsuz bir durum yok. Tüm ekiplerimiz sahada taramalarına devam ediyor. Bilgilendirmeye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

"HERHANGİ BİR CAN KAYBI İHBARI YOK"

Açıklamasının devamında Bakan Soylu, "Elazığ'da meydana gelen depremde 10.15 itibarıyla Valiliğimiz, İl Jandarma, Emniyet, 112 Acil Çağrı, Elazığ Muhtarlar Koordinasyon Hattı ve AFAD'ın aramalarından elde ettiğimiz bilgi çerçevesinde herhangi bir can kaybı ve hasar ihbarı yoktur Gelişmeleri açıklamaya devam edeceğiz" dedi.

BAKAN KURUM'DAN AÇIKLAMA

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "Elazığ'da meydana gelen deprem sonrasında ekiplerimiz sahada hasar tespit çalışmalarına başladılar. Şu ana kadar olumsuz bir durumla karşılaşılmadı. Vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Rabbim ülkemizi bütün afetlerden korusun." açıklamasında bulundu.

BAKAN KOCA'DAN FLAŞ AÇIKLAMA

Sosyal medya hesabı üzerinden açıklamalarda bulunan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Elazığ Merkez'de gerçekleşen 5.3 büyüklüğündeki depremde can kaybı yaşanmaması sevindiricidir. Durumu ciddi olan bir vatandaşımız bulunmamaktadır. Bu yıl büyük zorlukları göğüsleyen Elazığlı hemşehrilerimize tekrar geçmiş olsun." ifadelerini kullandı.

ELAZIĞ VALİSİNDEN AÇIKLAMA

'tan yapılan açıklamada, "İlimizde 09.30 itibariyle meydana gelen depremde bir olumsuzluk tespiti olmamakla birlikte ,
ekiplerimiz sahada çalışmalarını titizlikle yürütmektedirler. Tespit halinde paylaşım yapılacaktır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur... " dedi.

Öte yandan A Haber'e bağlanan Vali Yırık, "Yüzde 80 oranında tarama yaptık, olumsuzluk yok" açıklamasında bulundu.

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ELAZIĞ BELEDİYE BAŞKANI ŞERİFOĞULLARI'NDAN AÇIKLAMA

Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları ise, "Şehrimizde meydana gelen 5.3 şiddetindeki deprem sonrasında çok şükür herhangi bir can ve mal kaybı yaşanmaması en büyük tesellimiz oldu. Tüm vatandaşlarımıza bir kez daha geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Ekiplerimiz sahada teyakkuz halinde..." açıklamasında bulundu.

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