Son dakika: Elazığ'da korkutan deprem
Son dakika haberi... Elazığ ve çevre illerden hissedilen bir deprem meydana geldi. AFAD'dan yapılan açıklamaya göre, saat 09.37'de merkez üssü Elazığ olan 5,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremle ilgili sosyal medya hesabından açıklama yapan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Şu ana kadar olumsuz bir durum yok" ifadelerini kullandı. A Haber'e bağlanan Elazığ Valisi Erkaya Yırık ise, "Yüzde 80 oranında tarama yaptık, olumsuzluk yok" dedi.
14 ARTÇI DEPREM MEYDANA GELDİ
AFAD, sabah saatlerinde meydana gelen Elazığ depreminin ardından artçı deprem açıklaması yaptı.
AFAD tarafından yapılan açıklama şu şekilde:
"Elazığ'daki deprem sonrası büyüklükleri 1,1 ve 2,8 arasında değişen 14 artçı deprem meydana geldi."
#Deprem— AFAD Deprem (@DepremDairesi) December 27, 2020
Büyüklük : 5.3 (Mw)
Yer : Merkez (Elazig)
Tarih-Saat : 27.12.2020, 09:37:32 TSİ
Enlem : 38.5218 N
Boylam : 39.1813 E
Derinlik : 15.94 km
Detay : https://t.co/bW4vm9Mkix@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
BAKAN SOYLU'DAN AÇIKLAMA
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu depremle ilgili, "Elazığ merkezde saat 09.37'de 5,3 büyüklüğünde, 15,94 km derinlikte bir deprem meydana geldi.
Şu ana kadar olumsuz bir durum yok. Tüm ekiplerimiz sahada taramalarına devam ediyor. Bilgilendirmeye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.
Elazığ merkezde saat 09.37'de 5,3 büyüklüğünde, 15,94 km derinlikte bir deprem meydana geldi.— Süleyman Soylu | Maske😷 Mesafe↔️ Temizlik🧼 (@suleymansoylu) December 27, 2020
Şu ana kadar olumsuz bir durum yok.
Tüm ekiplerimiz sahada taramalarına devam ediyor. Bilgilendirmeye devam edeceğiz.
"HERHANGİ BİR CAN KAYBI İHBARI YOK"
Açıklamasının devamında Bakan Soylu, "Elazığ'da meydana gelen depremde 10.15 itibarıyla Valiliğimiz, İl Jandarma, Emniyet, 112 Acil Çağrı, Elazığ Muhtarlar Koordinasyon Hattı ve AFAD'ın aramalarından elde ettiğimiz bilgi çerçevesinde herhangi bir can kaybı ve hasar ihbarı yoktur Gelişmeleri açıklamaya devam edeceğiz" dedi.
Elazığ'da meydana gelen depremde 10.15 itibarıyla Valiliğimiz, İl Jandarma, Emniyet, 112 Acil Çağrı, Elazığ Muhtarlar Koordinasyon Hattı ve AFAD'ın aramalarından elde ettiğimiz bilgi çerçevesinde herhangi bir can kaybı ve hasar ihbarı yoktur— Süleyman Soylu | Maske😷 Mesafe↔️ Temizlik🧼 (@suleymansoylu) December 27, 2020
Gelişmeleri açıklamaya devam edeceğiz
BAKAN KURUM'DAN AÇIKLAMA
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "Elazığ'da meydana gelen deprem sonrasında ekiplerimiz sahada hasar tespit çalışmalarına başladılar. Şu ana kadar olumsuz bir durumla karşılaşılmadı. Vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Rabbim ülkemizi bütün afetlerden korusun." açıklamasında bulundu.
Elazığ'da meydana gelen deprem sonrasında ekiplerimiz sahada hasar tespit çalışmalarına başladılar. Şu ana kadar olumsuz bir durumla karşılaşılmadı. Vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Rabbim ülkemizi bütün afetlerden korusun.— Murat KURUM (@murat_kurum) December 27, 2020
BAKAN KOCA'DAN FLAŞ AÇIKLAMA
Sosyal medya hesabı üzerinden açıklamalarda bulunan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Elazığ Merkez'de gerçekleşen 5.3 büyüklüğündeki depremde can kaybı yaşanmaması sevindiricidir. Durumu ciddi olan bir vatandaşımız bulunmamaktadır. Bu yıl büyük zorlukları göğüsleyen Elazığlı hemşehrilerimize tekrar geçmiş olsun." ifadelerini kullandı.
Elazığ Merkez'de gerçekleşen 5.3 büyüklüğündeki depremde can kaybı yaşanmaması sevindiricidir. Durumu ciddi olan bir vatandaşımız bulunmamaktadır. Bu yıl büyük zorlukları göğüsleyen Elazığlı hemşehrilerimize tekrar geçmiş olsun.— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) December 27, 2020
ELAZIĞ VALİSİNDEN AÇIKLAMA
Elazığ Valisi Erkaya Yırık'tan yapılan açıklamada, "İlimizde 09.30 itibariyle meydana gelen depremde bir olumsuzluk tespiti olmamakla birlikte ,
ekiplerimiz sahada çalışmalarını titizlikle yürütmektedirler. Tespit halinde paylaşım yapılacaktır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur... " dedi.
Öte yandan A Haber'e bağlanan Vali Yırık, "Yüzde 80 oranında tarama yaptık, olumsuzluk yok" açıklamasında bulundu.
İlimizde 09.30 itibariyle meydana gelen depremde bir olumsuzluk tespiti olmamakla birlikte ,— Erkaya YIRIK (@erkayayirik) December 27, 2020
ekiplerimiz sahada çalışmalarını titizlikle yürütmektedirler.
Tespit halinde paylaşım yapılacaktır.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur...
ELAZIĞ BELEDİYE BAŞKANI ŞERİFOĞULLARI'NDAN AÇIKLAMA
Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları ise, "Şehrimizde meydana gelen 5.3 şiddetindeki deprem sonrasında çok şükür herhangi bir can ve mal kaybı yaşanmaması en büyük tesellimiz oldu. Tüm vatandaşlarımıza bir kez daha geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Ekiplerimiz sahada teyakkuz halinde..." açıklamasında bulundu.
Şehrimizde meydana gelen 5.3 şiddetindeki #deprem sonrasında çok şükür herhangi bir can ve mal kaybı yaşanmaması en büyük tesellimiz oldu.— Şahin Şerifoğulları 🇹🇷 (@sahin_serifoglu) December 27, 2020
Tüm vatandaşlarımıza bir kez daha geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum.
Ekiplerimiz sahada teyakkuz halinde...