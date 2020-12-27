ELAZIĞ BELEDİYE BAŞKANI ŞERİFOĞULLARI'NDAN AÇIKLAMA

Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları ise, "Şehrimizde meydana gelen 5.3 şiddetindeki deprem sonrasında çok şükür herhangi bir can ve mal kaybı yaşanmaması en büyük tesellimiz oldu. Tüm vatandaşlarımıza bir kez daha geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Ekiplerimiz sahada teyakkuz halinde..." açıklamasında bulundu.

Şehrimizde meydana gelen 5.3 şiddetindeki #deprem sonrasında çok şükür herhangi bir can ve mal kaybı yaşanmaması en büyük tesellimiz oldu.



Tüm vatandaşlarımıza bir kez daha geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum.



Ekiplerimiz sahada teyakkuz halinde... — Şahin Şerifoğulları 🇹🇷 (@sahin_serifoglu) December 27, 2020