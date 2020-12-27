Son dakika haberi... Elazığ ve çevre illerden hissedilen bir deprem meydana geldi. AFAD'dan yapılan açıklamaya göre, saat 09.37'de merkez üssü Elazığ olan 5,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Bu deprem ne anlatıyor? Daha büyük depremlerin habercisi mi? Yer bilimci Prof. Dr. Mehmet Ali Özdemir, A Haber'de yaptığı açıklamada “Doğu Anadolu bölgesinin büyük bir kısmı deprem açısından hassas çünkü geçmişte bu bölgede çok büyük depremler meydana geldi." ifadelerini kullandı.

Son dakika haberi... Elazığ ve çevre illerden hissedilen bir deprem meydana geldi. AFAD'dan yapılan açıklamaya göre, saat 09.37'de merkez üssü Elazığ olan 5,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Bu deprem ne anlatıyor? Daha büyük depremlerin habercisi mi? Yer bilimci Prof. Dr. Mehmet Ali Özdemir, A Haber'de yaptığı açıklamada "Doğu Anadolu bölgesinin büyük bir kısmı deprem açısından hassas çünkü geçmişte bu bölgede çok büyük depremler meydana geldi." ifadelerini kullandı.