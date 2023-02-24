24 Şubat 2023, Cuma
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Deprem Profesörü Şükrü Ersoy'dan deprem açıklaması: Buranın çok önemli bir sınav vereceğini söyledim
Bir yanda hayatını kaybeden onlarca can, diğer yanda hayaller, umutlar, yaşanmışlıklar, acı hatıralar... Kahramanmaraş Pazarcık merkezli 7.7 ve 7.6’lık depremde büyük yıkım yaşandı. Profesör Şükrü Ersoy, depremin en çok etkilendiği Hatay Kırıkhan’da doğup büyüdüğü yerde yakınlarını kaybetti. A Haber'e çarpıcı açıklamalar yapan ve duygu yüklü mesajlar veren Ersoy, "Üstelik ben bir buçuk ay önce buradaydım. Buranın bir deprem bölgesi olduğunu Hatay’ın çok önemli bir sınav vereceğini 1.5 ay önce söyledim. Burası için çırpındım ama bazı şeyler değişmiyor." dedi.