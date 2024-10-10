Deprem bölgesinde konut seferberliği! Devlet sözünü tuttu

6 Şubat depremlerinin izleri siliniyor. 11 ilde konut seferberliği durmaksızın sürüyor hak sahipleri yeni evlerine kavuşmanın mutluluğunu yaşıyor. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, yaptığı paylaşımda"11 şehrimiz için ne hayal ettiysek hepsini tek tek gerçekleştireceğiz" dedi.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN