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Deprem bölgesinde konut seferberliği! Devlet sözünü tuttu

Deprem bölgesinde konut seferberliği! Devlet sözünü tuttu

Tülay Tosun
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 10.10.2024 14:49
6 Şubat depremlerinin izleri siliniyor. 11 ilde konut seferberliği durmaksızın sürüyor hak sahipleri yeni evlerine kavuşmanın mutluluğunu yaşıyor. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, yaptığı paylaşımda"11 şehrimiz için ne hayal ettiysek hepsini tek tek gerçekleştireceğiz" dedi.
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