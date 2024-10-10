10 Ekim 2024, Perşembe
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Deprem bölgesinde konut seferberliği! Devlet sözünü tuttu
6 Şubat depremlerinin izleri siliniyor. 11 ilde konut seferberliği durmaksızın sürüyor hak sahipleri yeni evlerine kavuşmanın mutluluğunu yaşıyor. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, yaptığı paylaşımda"11 şehrimiz için ne hayal ettiysek hepsini tek tek gerçekleştireceğiz" dedi.