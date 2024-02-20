20 Şubat 2024, Salı
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DEM Parti’de aday başvurusu belirsizliği! İBB adaylık başvurusunu geç mi verdi?
Son dakika haberleri… DEM Parti’de İstanbul adaylığı başvurusu için belirsizlik yaşanıyor. Başvurunun YSK’ya geç teslim edildiği belirtiliyor. Terör örgütü PKK'nın siyasi uzantısı DEM ise başvuruyu zamanında teslim ettiğini iddia ediyor. Son durumu A Haber muhabiri İlter Yeşiltaş aktardı.