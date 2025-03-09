DEM Parti Meclis turuna başlıyor

Terörsüz Türkiye hedefiyle başlayan süreçte önemli bir aşama geride kaldı. DEM Parti heyeti, yeni haftada, meclis görüşmelerine yeniden başlayacak. Önce CHP'ye görüşecek heyet; 17 Mart'ta ise AK parti ve MHP'yi ziyaret edecek. Süreç ise son derece şeffaf yürütülüyor. Ama buna rağmen, CHP Genel Başkanı Özgür Özel, kapalı kapılar arkasında pazarlık yapıldığı iddiasını dile getirdi.. DEM Parti ise bu iddiayı, çok net bir dille yalanladı.