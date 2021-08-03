"Deli Mehmet" rüzgarı Çökertmeyi yaktı! İşte yürek yakan görüntüler

Antalya Manavgat'taki yangın Çardak Mahallesi Beydiğin mevkiindeki dağlık alanda devam ediyor. Yangına havadan ve karadan müdahale sürüyor. Orman işçileri ve halk, alev kapanlarını durdurmak için, yangın nöbetinde. Muğla'nın Bodrum ilçesi Ören Mahallesi'nden yaklaşık 20 km uzaklıktaki Bozcalı ile Çökertme Koyu arasında çıkan yangının büyümesinin sebebi ise 'Deli Mehmet'...